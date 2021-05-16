Земан считает глупостью решение РФ о включении Чехии в список "недружественных стран"

Президент Чехии Милош Земан считает глупостью решение России о включении Чехии в список "недружественных стран". Об этом пишет Reuters.

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"Это глупость с российской стороны, потому что заводить врагов из бывших друзей – ошибка. Если не может быть дружбы, то должны быть, по крайней мере, правильные отношения", – говорит он.

По словам Земана, "всегда плохо быть врагом".

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Станислав Стороженко

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