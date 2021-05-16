Земан считает глупостью решение РФ о включении Чехии в список "недружественных стран"
16.05.2021, 20:49
Милош Земан epa
Президент Чехии Милош Земан считает глупостью решение России о включении Чехии в список "недружественных стран". Об этом пишет Reuters.
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"Это глупость с российской стороны, потому что заводить врагов из бывших друзей – ошибка. Если не может быть дружбы, то должны быть, по крайней мере, правильные отношения", – говорит он.
По словам Земана, "всегда плохо быть врагом".
- 21 апреля 2021 года Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные страны после международного скандала с диверсией ГРУ в Чехии, которая повлекла за собой высылку российских "дипломатов" из Праги.
- 28 апреля в Кремле начали готовить список "недружественных стран". Изначально туда должны были войти Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Великобритания, но в финальную версию списка попали лишь США и Чехия.
- По словам посла Чехии в РФ, дипломаты пока не понимают, что повлечет за собой внесение Чехии в список "недружественных стран".
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