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Земан считает глупостью решение РФ о включении Чехии в список "недружественных стран"

16.05.2021, 20:49
Земан считает глупостью решение РФ о включении Чехии в список
Милош Земан epa

Президент Чехии Милош Земан считает глупостью решение России о включении Чехии в список "недружественных стран". Об этом пишет Reuters

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"Это глупость с российской стороны, потому что заводить врагов из бывших друзей – ошибка. Если не может быть дружбы, то должны быть, по крайней мере, правильные отношения", – говорит он.

По словам Земана, "всегда плохо быть врагом". 

Читайте также: Глава МИД Литвы: Не стыдно быть в списке недружественных России государств

Станислав Стороженко
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Милош Земан Россия чехия
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