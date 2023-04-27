Звонок Си Зеленскому означает отказ россиянам в оружии, если это обсуждалось – эксперт
Телефонный разговор президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, носит символически-положительный характер для Украины, потому что его результаты очень ограничены. Об этом в комментарии LIGA.net заявил приглашенный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Юрий Пойта.
По его убеждению, сам факт этого разговора является положительным, однако это вряд ли создает сегодня возможности достичь каких-либо договоренностей и изменить ход войны.
Пойта говорит, что звонок Си Зеленскому уменьшает возможность того, что Китай будет передавать России оружие.
"Если он (Китай. – Ред.) готов к переговорам с Украиной, если он демонстрирует свою позицию по мирному урегулированию конфликта, при этом не вмешивается в него, не подливает масло в огонь, это значит, что Пекин отклонил решение предоставлять России оружие, если это решение вообще обсуждалось", – объяснил он.
По его словам, телефонный разговор между лидерами двух государств также свидетельствует о том, что Китай подвергается давлению международной среды и мировым лидерам, призвавшим Си позвонить Зеленскому.
"Китай подвергается давлению и это означает, что он беспокоится о своем имидже. Например, Иран не беспокоится о своем имидже, следовательно, у него нет красных линий в сотрудничестве с Россией. Китаю есть что терять, и он не будет делать те вещи, которые Украина считает для себя отрицательными", – заявил он.
- В марте 2023 года у президента США Байдена говорили, что Вашингтон призвал Пекин к этому разговору – как публично, так и в частных разговорах.
- 6 апреля французский дипломатический источник сообщил Sky News, что Си якобы "готов позвонить Зеленскому, но когда сам решит".
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