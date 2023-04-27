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Звонок Си Зеленскому означает отказ россиянам в оружии, если это обсуждалось – эксперт

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 19:20
Звонок Си Зеленскому означает отказ россиянам в оружии, если это обсуждалось – эксперт - Фото
Си Цзиньпин (фото: ЕРА)

Телефонный разговор президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, носит символически-положительный характер для Украины, потому что его результаты очень ограничены. Об этом в комментарии LIGA.net заявил приглашенный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Юрий Пойта.

По его убеждению, сам факт этого разговора является положительным, однако это вряд ли создает сегодня возможности достичь каких-либо договоренностей и изменить ход войны.

Пойта говорит, что звонок Си Зеленскому уменьшает возможность того, что Китай будет передавать России оружие.

"Если он (Китай. – Ред.) готов к переговорам с Украиной, если он демонстрирует свою позицию по мирному урегулированию конфликта, при этом не вмешивается в него, не подливает масло в огонь, это значит, что Пекин отклонил решение предоставлять России оружие, если это решение вообще обсуждалось", – объяснил он.

По его словам, телефонный разговор между лидерами двух государств также свидетельствует о том, что Китай подвергается давлению международной среды и мировым лидерам, призвавшим Си позвонить Зеленскому.

"Китай подвергается давлению и это означает, что он беспокоится о своем имидже. Например, Иран не беспокоится о своем имидже, следовательно, у него нет красных линий в сотрудничестве с Россией. Китаю есть что терять, и он не будет делать те вещи, которые Украина считает для себя отрицательными", – заявил он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Мілана Головань
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Владимир Зеленский Китай война си цзиньпин Юрий Пойта
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