Бары и пабы Швеции продолжают работать во время эпидемии коронавируса – фото

В период эпидемии коронавируса власти Швеции не вводили в стране строгих карантинных ограничений. Люди свободно выходят на улицу, могут посещать пабы, кафе и рестораны, но с соблюдением рекомендованной социальной дистанции. Как это происходит на практике – в фоторепортаже.
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В правительстве Швеции подчеркнули, что "мягкий карантин не означает его отсутствия" и что они вынуждены закрывать те заведения, где не соблюдается безопасная социальная дистанция между посетителями.
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Фото: ЕРА, соцсети
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