Бары и пабы Швеции продолжают работать во время эпидемии коронавируса – фото

В период эпидемии коронавируса власти Швеции не вводили в стране строгих карантинных ограничений. Люди свободно выходят на улицу, могут посещать пабы, кафе и рестораны, но с соблюдением рекомендованной социальной дистанции. Как это происходит на практике – в фоторепортаже.

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В правительстве Швеции подчеркнули, что "мягкий карантин не означает его отсутствия" и что они вынуждены закрывать те заведения, где не соблюдается безопасная социальная дистанция между посетителями.

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25 апреля сообщалось, что Швеция не вводила жесткий карантин, поэтому многие заведения остались открытыми: фото.

30 апреля шведские власти рассказали, что считают изоляцию "вредной для здоровья", а борьбу с эпидемией - "марафоном, а не спринтом".

Фото: ЕРА, соцсети

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