В духе времени. В Швеции открыли уникальный антикоронавирусный ресторан – видео

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Все предельно просто: поле, один стол, один стул, блюда - в корзинке по канату из кухни

В Швеции пара открыла "безопасный во время пандемии" ресторан: на лугу рядом с частным домом поставлен один стол и один стул. 10 мая оригинальный стартап "Стол на одного" принял первого клиента, сообщает NTV Houston.

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Официантов в этом заведении общепита нет: всю еду готовит шеф-повар Расмус Перссон, а к столу из окна кухни ее доставляют по канату в корзине. Клиент сам решает, сколько заплатить.

Ресторан открыт в городе Рансатер на берегу реки Кларельвен, это примерно в 350 км к западу от Стокгольма.

Персон с Линдой Карлссон придумали концепцию, когда ее родители приехали в марте в гости. Чтобы пожилым людям не пришлось входить в дом, рискуя заразиться коронавирусом, ужин им накрыли на лужайке через окно.

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По словам Карлссон, столик уже полностью забронирован на май и частично на июнь и июль. Они планируют работать все лето. На случай дождя "ресторан" накрывают большим тентом - и он продолжает работать.

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Теги: курьез, ресторан, швеция, поле, ноу-хау, коронавирус
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