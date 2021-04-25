Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala, затонувшая в среду у берегов Бали, обнаружена на дне моря распавшейся на три части. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам официальных лиц, гибель всех 53 членов экипажа судна подтверждена. Накануне в районе места исчезновения лодки нашли молитвенные коврики, защитные жилеты и другие вещи, возможно, принадлежавшие морякам.

"KRI Nanggala разделен на три части: корпус корабля, корма корабля и основные части все разделены, основная часть обнаружена с трещинами", – сказал начальник штаба ВМФ Юдо Маргоно.

Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тджахджанто подтвердил, что нет шансов найти живым кого-либо из членов экипажа.

"С глубокой печалью могу сказать, что все 53 человека на борту погибли", – сказал он.

Представители ВМС заявили, что получили сигналы с места нахождения подлодки на глубине более 800 м рано утром 25 апреля.

Для визуального подтверждения обломков отправили подводный спасательный модуль, предоставленный Сингапуром.

KRI Nanggala исчезла после запроса разрешения на погружение во время торпедных Субмарине KRI Nanggala было более 40 лет, но в 2012 году она была отремонтирована.

СПРАВКА. KRI Nanggala 402 – патрульная многоцелевая подлодка типа 209/1300 класса Чакра, широко используется ВМФ многих стран. Собрана в ФРГ по проекту Howaldtswerke-Deutsche Werft. Флагман среди подводных лодок ВМС Индонезии массой 1395 т и габаритами 59,5x6,3x5,5 м. Рабочая глубина погружения – 200 м, тестовая – 240, предельная – 280, автономность 50 суток.