UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
25.04.2021, 17:16

Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото

1 / 9
Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото
Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото
Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фотоКатастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala, затонувшая в среду у берегов Бали, обнаружена на дне моря распавшейся на три части. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам официальных лиц, гибель всех 53 членов экипажа судна подтверждена. Накануне в районе места исчезновения лодки нашли молитвенные коврики, защитные жилеты и другие вещи, возможно, принадлежавшие морякам.

"KRI Nanggala разделен на три части: корпус корабля, корма корабля и основные части все разделены, основная часть обнаружена с трещинами", – сказал начальник штаба ВМФ Юдо Маргоно.

Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тджахджанто подтвердил, что нет шансов найти живым кого-либо из членов экипажа.

"С глубокой печалью могу сказать, что все 53 человека на борту погибли", – сказал он.

Представители ВМС заявили, что получили сигналы с места нахождения подлодки на глубине более 800 м рано утром 25 апреля.

Для визуального подтверждения обломков отправили подводный спасательный модуль, предоставленный Сингапуром.

KRI Nanggala исчезла после запроса разрешения на погружение во время торпедных Субмарине KRI Nanggala было более 40 лет, но в 2012 году она была отремонтирована.

СПРАВКА. KRI Nanggala 402 – патрульная многоцелевая подлодка типа 209/1300 класса Чакра, широко используется ВМФ многих стран. Собрана в ФРГ по проекту Howaldtswerke-Deutsche Werft. Флагман среди подводных лодок ВМС Индонезии массой 1395 т и габаритами 59,5x6,3x5,5 м. Рабочая глубина погружения – 200 м, тестовая – 240, предельная – 280, автономность 50 суток.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: индонезия, подлодка
Еще по теме
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"
Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Материалы по теме
В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку. Надежд на спасение экипажа мало
Мир В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку. Надежд на спасение экипажа мало
Кислорода остается до 11 вечера. У Бали отчаянно ищут затонувшую подлодку ВМС Индонезии
Мир Кислорода остается до 11 вечера. У Бали отчаянно ищут затонувшую подлодку ВМС Индонезии
Популярное
фото/видео
Прыгнул лучше всех. Украинец Радивилов взял золото на чемпионате Европы: видео
Прыгнул лучше всех. Украинец Радивилов взял золото на чемпионате Европы: видео
Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото
Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото 17:16
Нарушители карантина. Полиция устроила в Киеве субботний рейд по ресторанам – видео
Нарушители карантина. Полиция устроила в Киеве субботний рейд по ресторанам – видео 13:46
Эффектный полет ракеты и космического корабля Маска с экипажем: кто на борту – видео
Эффектный полет ракеты и космического корабля Маска с экипажем: кто на борту – видео 23.04.21, 12:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 