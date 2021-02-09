Коронавирус. В Тель-Авиве начали вакцинировать иностранцев и беженцев – фото

В израильском городе Тель-Авив начали вакцинировать от коронавируса иностранцев и беженцев. Об этом сообщает AP.

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Как отмечается мэрия Тель-Авива и Медицинский центр Сураски начали бесплатно вводить вакцины для проживающих в городе иностранцев, многие из которых не имеют документов или ищут в Израиле убежища.

В первый день работы центр вакцинации на юге Тель-Авива, где проживает большая община мигрантов, раздал дозы десяткам иностранных граждан, пишет AP. Среди привитых были иностранные рабочие из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также беженцы из Судана и Эритреи.

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Гарипелли Сринивас Гоуд, гражданин Индии, проработавший в Израиле восемь лет, объяснил, что у некоторых иностранных рабочих нет денег или страховки, чтобы позволить себе вакцину в частном порядке. "Это (бесплатная вакцинация иностранцев, – ред.) очень хорошее решение. Я очень счастлив", – добавил Гоуд.

Эйтан Шварц, представитель муниципалитета Тель-Авива, заявил, что правительство обязано "вакцинировать всех в пределах страны". По его мнению, также надо вакцинировать беженцев, которые попали в страну нелегально или не имеют документов.

Израиль начал вакцинацию в конце декабря. По данным Our World in Data, к 8 февраля в Израиле получили по крайней мере одну дозу вакцины 40,91% населения, что является наивысшим показателем в мире.

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Фото – ЕРА