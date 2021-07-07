Процесс вывода войск завершен на 90%. Военные США покидают Афганистан: фоторепортаж

Власти в Америке заявили, что вывод их военных из Афганистана практически завершен – на 90%, к августу текущего года войска США могут полностью покинуть страну, пишет Голос Америки.

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В правительстве отметили, что под контроль структур афганского министерства обороны перешло уже семь американских военных объектов, а Центральное командование США сообщило, что передало в распоряжение Управления тылового обеспечения более 17 000 единиц оборудования.

При этом, уходя из Афганистана, американские военные погрузили в темноту свою главную оперативную авиабазу в Баграме – они отключили там электричество и не уведомили об этом афганских военных, пишет The Guardian. После обесточивания на базу очень быстро проникли мародеры, которые разграбили ее.

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

В апреле 2021-го президент США Джо Байден заявил, что окончательно завершится процесс выведения войск к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США. Однако позже американские военные сказали, что это может произойти уже летом.

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