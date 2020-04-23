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23.04.2020, 11:14

Самые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фото

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Самые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фото
Самые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фото
Самые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фотоСамые жуткие экспонаты. Музеи со всего мира соревнуются артефактами – фото

Музеи начали соревноваться, у кого самый жуткий экспонат. В ход пошли маски чумных докторов, проклятые игрушки и невиданные твари

Музеи со всего мира начали флешмоб #CreepiestObject – они соревнуются, у кого выставлен самый жуткий экспонат. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

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Флешмоб начал в Twitter 17 апреля Йоркский музей.

"Мы начнем с этого волосяного узла III-IV века с похорон римской дамы. В нем все еще есть заколки…", - написали они и призвали к соревнованию.

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Вскоре им ответили музеи Бирмингема, Бредфорда, Или и Эгама фотографиями жутких кукол.

Немецкий исторический музей поделился фото маски, которую использовали в Средневековье во время эпидемии чумы.

Музеи Скарборо и Университета Оксфорда опубликовали фотографии сердец животных, проткнутых иглами. Их использовали для "снятия проклятий" и "наказания ведьм".

Канадское музейное объединение Provincial Museum поделилось фотографией проклятой детской игрушки. Они утверждают, что она самостоятельно передвигается по выставочному залу.

Музей естественной истории опубликовал фотографию своей "русалки". Музея йоркского замка – играющих в карты фигурок, которые сделаны из клешней крабов. Музей йоркширского особняка – мумифицированной кошки.

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Теги: музеи, флешмоб, жуткие, экпонаты, чумной доктор, Creepiest Object﻿
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