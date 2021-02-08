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08.02.2021, 23:20

В Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фото

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В Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фото
В Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фото
В Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фотоВ Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фото

В Мьянме десятки тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, осуждая недавний военный переворот и требуя освобождения фактической лидера страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает Reuters.

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Захвативший власть главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайн выступил с первым после переворота телеобращением и вновь пообещали провести новые выборы и передать власть победителю.

Аун Хлаин не уточнил, когда именно будут проведены выборы, но еще раз заявил, что голосование в ноябре прошлого года, выигранное Национальной лигой за демократию Су Чжи, было фальсификацией.

В столице Нейпьидо толпы протестующих скандировали лозунги против переворота и призывали полицейских служить людям, а не вооруженным силам.

Полиция направила на протестующих водометы и предупредила, что они могут начать стрелять из боевого оружия, если демонстранты не разойдутся, но протесты закончились без кровопролития.

Это самые масштабные акции протеста в стране после Шафрановом революции 2007 года, которая стала стимулом к переходу к демократии.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: теперь страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну. Президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". 
  • На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет.

Читайте также: Военный переворот в Мьянме. "Отец" нации не пережил демократию и арестовал ее "мать"

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Теги: Мьянма
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