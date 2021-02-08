В Мьянме десятки тысяч человек вышли на протесты, хунта обещает новые выборы: фото

В Мьянме десятки тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, осуждая недавний военный переворот и требуя освобождения фактической лидера страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает Reuters.
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Захвативший власть главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайн выступил с первым после переворота телеобращением и вновь пообещали провести новые выборы и передать власть победителю.
Аун Хлаин не уточнил, когда именно будут проведены выборы, но еще раз заявил, что голосование в ноябре прошлого года, выигранное Национальной лигой за демократию Су Чжи, было фальсификацией.
В столице Нейпьидо толпы протестующих скандировали лозунги против переворота и призывали полицейских служить людям, а не вооруженным силам.
Полиция направила на протестующих водометы и предупредила, что они могут начать стрелять из боевого оружия, если демонстранты не разойдутся, но протесты закончились без кровопролития.
Это самые масштабные акции протеста в стране после Шафрановом революции 2007 года, которая стала стимулом к переходу к демократии.
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