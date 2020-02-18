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18.02.2020, 15:09

Закутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фото

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Закутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фото
Закутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фото
Закутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фотоЗакутанные в кульки. Как в Китае защищаются от коронавируса: фото

Желая уберечься от коронавируса, китайцы используют для защиты всевозможные подручные средства

Полиэтиленовые кульки, резиновые перчатки и даже бутыли из-под воды - все это жители Китая надевают перед выходом на улицу, чтобы избежать заражения новым коронавирусом COVID-19.

Быстрое распространение инфекции вызвало повышенный спрос на медицинские маски, но не все доверяют такой защите. Поэтому для большей уверенности надевают поверх маски кульки или защитные шлемы, а также кутаются в дождевики.

При этом во многих населенных пунктах передвижение в общественных местах сильно ограничено. По свидетельствам украинки, проживающей в городе Сиань, жители дома после проверки температуры получают талончики на выход из двора, при этом выходить можно один раз в два дня. В магазине записывают номер паспорта и температуру, а при возвращении в жилой комплекс люди в костюмах химзащиты вновь измеряют температуру.

Когда в этом доме появился человек с подозрением на коронавирус, всем жителям комплекса пришлось сидеть дома более двух недель - соцработники приносили продукты на дом, выполняли разные мелкие поручения.

Жителям провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения вируса, запретили покидать свои дома, выходить на улицу разрешается только в случае чрезвычайной ситуации. 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус COVID-2019, который вызывает атипичную пневмонию.
  • По состоянию на 18 февраля во всем мире заразились 73 335 человек, из них погибли 1873, 12 789 - выздоровели. Вакцины против новой инфекции пока не существует.

Смотрите также: Как китайцы "защищают" питомцев от коронавируса - яркие фото

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Теги: полиэтиленовые пакеты, коронавирус, COVID-19
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