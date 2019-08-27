60 секунд над чужим миром. Видео пролета над Плутоном

Астроном-энтузиаст Роман Ткаченко собрал множество полученных с межпланетного космического аппарата New Horizons данных и фотографий, которые тот сделал во время пролета над поверхностью карликовой планеты Плутон на задворках Солнечной системы, и на основе этих материалов сшил 3D-визуализацию.
Видео представляет собой полет над горной системой Тенцинга из водяного льда; также видно гору Райт.
Горы Тенцинга - высочайшая горная гряда видимой части карликовой планеты. Высота достигает 3,4 км от подножия. Для сравнения, Эверест поднимается на высоту в 4,6 км от подножия. Средний уклон гор Тенцинга - 19,2°. Горы названы в честь непальского альпиниста Тенцинга Норгея, который 29 мая 1953 года вместе с сэром Эдмундом Хиллари впервые покорил Эверест.
Гора Райт расположена южнее гор Тенцинга. Ширина ее основания - около 150 км, высота – 4 км. На ее вершине есть глубокая впадина. Она может быть самым большим криовулканом окраин Солнечной системы.
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