60 секунд над чужим миром. Видео пролета над Плутоном

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Полет отличается от реальной траектории зонда. Автор лишь показал, как выглядела бы поверхность Плутона, если бы зритель двигался по этой траектории.

Астроном-энтузиаст Роман Ткаченко собрал множество полученных с межпланетного космического аппарата New Horizons данных и фотографий, которые тот сделал во время пролета над поверхностью карликовой планеты Плутон на задворках Солнечной системы, и на основе этих материалов сшил 3D-визуализацию.

Видео представляет собой полет над горной системой Тенцинга из водяного льда; также видно гору Райт. 

Горы Тенцинга - высочайшая горная гряда видимой части карликовой планеты. Высота достигает 3,4 км от подножия. Для сравнения, Эверест поднимается на высоту в 4,6 км от подножия. Средний уклон гор Тенцинга - 19,2°. Горы названы в честь непальского альпиниста Тенцинга Норгея, который 29 мая 1953 года вместе с сэром Эдмундом Хиллари впервые покорил Эверест.

Гора Райт расположена южнее гор Тенцинга. Ширина ее основания - около 150 км, высота – 4 км. На ее вершине есть глубокая впадина. Она может быть самым большим криовулканом окраин Солнечной системы.

  • 14 июля 2015 года New Horizons пролетел на расстоянии 12 500 км от Плутона.
  • После посещения окрестностей Плутона станция отправилась к астероиду 2014 MU69 Ultima Thule в поясе Койпера. Вот ее пролет мимо него на видео. Зонд летел туда 13 лет: на то время ни один космический аппарат не достигал столь отдаленных от Земли объектов. Гитарист Queen даже написал песню о зонде.
  • Радиосигнал до зонда и назад добирается с Земли примерно за полдня. 
  • Планируемое окончание миссии New Horizons назначено на 2026 год.

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Теги: космос, New Horizons, Плутон
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