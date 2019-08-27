60 секунд над чужим миром. Видео пролета над Плутоном

Астроном-энтузиаст Роман Ткаченко собрал множество полученных с межпланетного космического аппарата New Horizons данных и фотографий, которые тот сделал во время пролета над поверхностью карликовой планеты Плутон на задворках Солнечной системы, и на основе этих материалов сшил 3D-визуализацию.

Видео представляет собой полет над горной системой Тенцинга из водяного льда; также видно гору Райт.

Горы Тенцинга - высочайшая горная гряда видимой части карликовой планеты. Высота достигает 3,4 км от подножия. Для сравнения, Эверест поднимается на высоту в 4,6 км от подножия. Средний уклон гор Тенцинга - 19,2°. Горы названы в честь непальского альпиниста Тенцинга Норгея, который 29 мая 1953 года вместе с сэром Эдмундом Хиллари впервые покорил Эверест.

Гора Райт расположена южнее гор Тенцинга. Ширина ее основания - около 150 км, высота – 4 км. На ее вершине есть глубокая впадина. Она может быть самым большим криовулканом окраин Солнечной системы.

14 июля 2015 года New Horizons пролетел на расстоянии 12 500 км от Плутона.

После посещения окрестностей Плутона станция отправилась к астероиду 2014 MU69 Ultima Thule в поясе Койпера. Вот ее пролет мимо него на видео. Зонд летел туда 13 лет : на то время ни один космический аппарат не достигал столь отдаленных от Земли объектов. Гитарист Queen даже написал песню о зонде

Ultima Thule в поясе Койпера. Вот ее пролет мимо него на видео. Зонд летел туда 13 лет Радиосигнал до зонда и назад добирается с Земли примерно за полдня.

Планируемое окончание миссии New Horizons назначено на 2026 год.

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