Boeing сбросили из тропосферы на землю корабль Starliner: видео

Пилотируемый космический корабль Starliner корпорации Boeing успешно прошел четыре из пяти тестов парашютной системы, которая мягко опускает обитаемую капсулу на поверхность планеты после сведения с орбиты. Пресс-служба компании Boeing опубликовала небольшой ролик об испытаниях аппарата в нижних слоях атмосферы.

Ранее американские экипажи не возвращались на Землю на твердую поверхность в США в капсулах американских производителей: либо на воду, либо на челноках.

Реклама

Несмотря на то, что "Старлайнер" разработан для приземления на грунт, его также неоднократно испытывали на плавучесть: на всякий случай.

В начале марта конкуренты Boeing в этой сфере SpaceX успешно запустили аналог Starliner - Crew Dragon - к МКС, состыковали его со станцией, затем так же успешно приводнили в океан. Апрель, однако, оказался неудачным для компании Илона Маска: сначала на испытаниях системы аварийного спасения капсула Crew Dragon была разрушена из-за взрыва, а затем, как выяснилось, на тестах парашютной системы в аварийных условиях корабль "разбили" о грунт.

Читайте также: NASA не знает, какая компания из США первой довезет людей на МКС

В 2014 году "Боинг" получил контракт от NASA на сумму $4,2 млрд на пилотируемые полеты на МКС, а SpaceX досталась аналогичная договоренность с цифрой $2,6 млрд.

Boeing создает CST-100 Starliner - американский частично многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль. Его стартовая масса - 13 т, габариты - 5х4,6 м, а полезный объем - 11 кубометров. Вместе с Crew Dragon от SpaceX этот корабль призван заменить российский "Прогресс" при доставке астронавтов NASA на борт Международной космической станции. Сможет перевозить до 7 человек.

Teams are testing the stabilization collar on the #Starliner, which, as the name implies, stabilizes the capsule. Usually used in rough seas.

Later teams will go through the worst-case scenario: an upside down capsule pic.twitter.com/mhQ33yICxZ — Chabeli Herrera (@ChabeliH) 23 квітня 2019 р.

Беспилотный тест-полет намечен на август, а с экипажем "Старлайнер" полетит, вероятно, уже осенью или в начале зимы. Запуск – на ракете Atlas 5 со стартовой площадки SLC-41 на мысе Канаверал.