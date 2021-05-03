Морские пехотинцы Великобритании провели учения по тестированию реактивных ранцев. Видео опубликовано на Youtube-канале Gravity Industries.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, морпехи Royal Marines LLC провели успешные учения, на которых тестировалась возможность использования реактивных ранцев Gravity Jet Suit в операциях по десантированию.

В ранцах Gravity JetSuit используется более 1000 л.с. мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.

27 апреля летчики бригады тактической авиации воздушного командования Центр отработали полеты "в сложных метеоусловиях днем и ночью" – фото.

Читайте также: Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.