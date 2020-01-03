Индонезия: 43 погибших из-за наводнения и оползней - видео

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Самолеты будут разгонять дождевые облака

В результате наводнения и оползней в Индонезии погибли по меньшей мере 43 человека. Об этом сообщает Reuters.

Число погибших в Джакарте и прилегающих районах достигло 43 человек, десятки тысяч людей оказались в статусе беженцев.

Наводнения были спровоцированы проливными дождями 31 декабря и в первые часы новогоднего дня, в Джакарте и близлежащих городах было затоплено около 30 миллионов человек. Отмечается, что это были самые сильные из зарегистрированных дождей с 1866 года.

Для отвода воды из жилых районов и объектов общественной инфраструктуры, таких как железные дороги, используются помпы.

Два самолета подготовлены к разгону потенциальных дождевых облаков над Зондским проливом, а более крупный самолет будет находиться в режиме ожидания.

Проливные дожди могут продлиться до середины февраля.

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Теги: индонезия, наводнение, оползни
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