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Иран построил подземную авиабазу под горой. Говорит, есть и другие – фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 09:33
Фото: irna.ir
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Иран показал подземную авиабазу Oqab 44 ("Орел 44"), которая может принимать и эксплуатировать различные типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотные летательные аппараты. Видео с ее официального открытия показало местное госагентство Irna.

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На базе под землей в горах расположены, по утверждению властей, боевые и командные пункты, ангары, места ремонта и обслуживания, навигационные и аэродромные средства, топливные баки и прочее.

Судя по кадрам, вход/выход в подземелье должен быть сильно защищен системами ПРО/ПВО, как и взлетно-посадочная полоса, чтобы потенциальный противник не мог обрушить или завалить ракетами/бомбами место проникновения летательных аппаратов на базу.

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В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что Oqab 44 – "одна из нескольких" подземных авиабаз такого рода в Иране, которые были построены "по всей стране за последние годы".

Пропагандистское агентство утверждает, что "благодаря высоким коэффициентам безопасности базы, построенные под горами в разных местах, облегчают внезапные воздушные операции из неожиданного места в неожиданное время".

Видео: Irna/Al Arabiya

Євген Пилипенко
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Иран авиабаза Oqab 44
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