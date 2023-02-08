Иран показал подземную авиабазу Oqab 44 ("Орел 44"), которая может принимать и эксплуатировать различные типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотные летательные аппараты. Видео с ее официального открытия показало местное госагентство Irna.

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На базе под землей в горах расположены, по утверждению властей, боевые и командные пункты, ангары, места ремонта и обслуживания, навигационные и аэродромные средства, топливные баки и прочее.

Судя по кадрам, вход/выход в подземелье должен быть сильно защищен системами ПРО/ПВО, как и взлетно-посадочная полоса, чтобы потенциальный противник не мог обрушить или завалить ракетами/бомбами место проникновения летательных аппаратов на базу.

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В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что Oqab 44 – "одна из нескольких" подземных авиабаз такого рода в Иране, которые были построены "по всей стране за последние годы".

Пропагандистское агентство утверждает, что "благодаря высоким коэффициентам безопасности базы, построенные под горами в разных местах, облегчают внезапные воздушные операции из неожиданного места в неожиданное время".

Видео: Irna/Al Arabiya

Євген Пилипенко

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