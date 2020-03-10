Конгрессмены, которые контактировали с зараженным COVID-19, жали руку Трампу

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Конгрессмены Гетц и Коллинз 11 дней назад контактировали с инфицированным коронавирусом, а вскоре и с президентом США Дональдом Трампом

Конгрессмены Мэтт Гетц и Даг Коллинс, которые контактировали с зараженным коронавирусом человеком, близко общались с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNBC.

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Мэтт Гетц несколько часов назад вернулся из Флориды на борту №1 вместе с Трампом. Коллинс жал руку Трампу в пятницу.

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Конгрессменов проинформировали, что 11 дней назад у них был контакт с участником конференции консерваторов (CPAC), у которого выявили заражение коронавирусом. У них сейчас нет никаких симптомов, они на карантине. Гетц прошел тестирование на коронавирус и ожидает результатов.

В Белом доме заявили, что Трамп не проходил тестирование, поскольку у него не было близких контактов с зараженными людьми и отустствуют симптомы. Сейчас здоровье президента - в норме.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • В Украине пока зафиксирован один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения коронавирусом. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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Теги: дональд трамп, конгрессмен, коронавирус, COVID-19, Даг Коллинс, Мэтт Гетц
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