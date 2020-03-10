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Министр культуры Франции заразился коронавирусом

Министр культуры Франции заразился коронавирусом - Фото
Министр культуры Франции Франк Ристер (фото - ЕРА)
10.03.2020, 00:37

У министра культуры Франции Франка Ристера – заражение коронавирусом. Есть симптомы, состояние нормальное

У министра культуры Франции Франка Ристера выявили заражение коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19. Об этом пишет AFP.

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Тест министра показал положительный результат после того, как у него выявили симптомы заболевания. Ристер находится в нормальном состоянии.

Сообщается, что министр на прошлой неделе провел несколько дней в здании Национальной Ассамблеи, где работали несколько депутатов, у которых выявили заражение.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 6 марта депутат из Франции Жан-Люк Ритцер попал в реанимацию после заражения вирусом, который вызывает заболевание COVID-19. В тот же день французские СМИ сообщили, что с ним в конце февраля встречался украинский нардеп из фракции ОПЗЖ Олег Волошин.
  • 7 марта Волошин завил, что его тест на коронавирус - негативный.
  • 8 марта сообщалось еще о двух зараженных французских депутатах.

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Марк Сировой
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франция министр культуры франк ристер коронавирус COVID-19 национальная ассамблея
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