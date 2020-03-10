Министр культуры Франции заразился коронавирусом

У министра культуры Франции Франка Ристера выявили заражение коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19. Об этом пишет AFP.
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Тест министра показал положительный результат после того, как у него выявили симптомы заболевания. Ристер находится в нормальном состоянии.
Сообщается, что министр на прошлой неделе провел несколько дней в здании Национальной Ассамблеи, где работали несколько депутатов, у которых выявили заражение.
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