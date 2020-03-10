Министр культуры Франции заразился коронавирусом

Министр культуры Франции Франк Ристер (фото - ЕРА)

У министра культуры Франции Франка Ристера выявили заражение коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19. Об этом пишет AFP.

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Тест министра показал положительный результат после того, как у него выявили симптомы заболевания. Ристер находится в нормальном состоянии.

Сообщается, что министр на прошлой неделе провел несколько дней в здании Национальной Ассамблеи, где работали несколько депутатов, у которых выявили заражение.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

6 марта депутат из Франции Жан-Люк Ри т цер попал в реанимацию после заражения вирусом, который вызывает заболевание COVID -19. В тот же день французские СМИ сообщили, что с ним в конце февраля встречался украинский нардеп из фракции ОПЗЖ Олег Волошин.

7 марта Волошин завил , что его тест на коронавирус - негативный.

8 марта сообщалось еще о двух зараженных французских депутатах.

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