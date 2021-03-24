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Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси: он пожурил рабочих – видео видео

24.03.2021, 13:59
Скриншот из видеозаписи
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Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил предприятие в Гатово, где ему преподнесли лоскутную кожаную карту страны. Видео показал пропагандистский госресурс Белта.

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"Пусть украшает вашу резиденцию. А вам – здоровья, терпения, и... Спасибо большое!" – сказала гендиректор фабрики Ольга Политико.

Лукашенко придержал ее за локоть и сказал, что "вот насмотрелась ты этих фильмов… "Резиденция"… Это во Дворце независимости будет. Это ж твоя резиденция, а не моя". "Это ваш дом, а не мой", – обратился он к рабочим.

"...А нашей резиденции!" – поправила сама себя руководитель предприятия, получив одобрительный отклик собеседника.

Смотрите видео: Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише

Ранее оппозиция показала фильм "Золотое дно" о "богатствах Лукашенко": недвижимости, авто- и авиапарке. Утверждается, что в его собственности – 18 "царских имений", государственных или подаренных, коллекция из 10 автомобилей люкс-класса на сумму 4 млн евро, эксклюзивные ручки за 2000-4000 евро и многое другое. Лукашенко так отреагировал на фильм: "И в штаны залезли в конце".

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Невиданные по размаху массовые протесты против фальсификаций результатов и режима жестоко подавили.
Евгений Пилипенко
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