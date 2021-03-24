Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил предприятие в Гатово, где ему преподнесли лоскутную кожаную карту страны. Видео показал пропагандистский госресурс Белта.

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"Пусть украшает вашу резиденцию. А вам – здоровья, терпения, и... Спасибо большое!" – сказала гендиректор фабрики Ольга Политико.

Лукашенко придержал ее за локоть и сказал, что "вот насмотрелась ты этих фильмов… "Резиденция"… Это во Дворце независимости будет. Это ж твоя резиденция, а не моя". "Это ваш дом, а не мой", – обратился он к рабочим.

"...А нашей резиденции!" – поправила сама себя руководитель предприятия, получив одобрительный отклик собеседника.

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Ранее оппозиция показала фильм "Золотое дно" о "богатствах Лукашенко": недвижимости, авто- и авиапарке. Утверждается, что в его собственности – 18 "царских имений", государственных или подаренных, коллекция из 10 автомобилей люкс-класса на сумму 4 млн евро, эксклюзивные ручки за 2000-4000 евро и многое другое. Лукашенко так отреагировал на фильм: "И в штаны залезли в конце".

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ". Невиданные по размаху массовые протесты против фальсификаций результатов и режима жестоко подавили.

В конце 2020 года Лукашенко пришел на встречу с силовиками и, как "полноценный боец ОМОНа", пугал милицию Украиной, фюрером и нацизмом.

Отношения властей Украины и Беларуси ухудшились, но в конце января 2021-го Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва) выразил готовность к разговору с Лукашенко.

Евгений Пилипенко

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