Мачу-Пикчу снова открыли для туристов и провели ритуал благодарности богам: видео танцев

После восьми месяцев карантина древний город цивилизации инков Мачу-Пикчу снова открылся для туристов. "Чтобы умилостивить богов", власти Перу решили ритуал благодарности – в знак того, что священное место сможет вновь принимать гостей, пишет BBC.

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Ритуал благодарности прошел ярко и красочно – с танцами, инсталляциями на фоне древних руин и масштабным световым шоу. Церемония началась в воскресенье утром и закончилась глубокой ночью.

При этом, несмотря на открытие, определенные ограничения для туристов власти все же оставили. В один день достопримечательность смогут посетить не более 675 человек, что составляет примерно 25% от обычного количества посетителей.

СПРАВКА. Мачу-Пикчу или "потерянный город инков" – древний город, находящийся на вершине горного хребта на территории современного Перу. Был обнаружен американскими исследователями в 1911 году – они увидели его с самолета, а в 2007 году город инков получил звание одного из Новых семи чудес света.



С 2011 года в связи с массовым посещением Мачу-Пикчу туристами, доступ к руинам решили ограничить – теперь в день священный город могут посетить не более 2500 человек и только 400 из них могут подняться на гору Уайна-Пикчу. ЮНЕСКО же требует уменьшить количество посетителей до 800 в день.

13 октября 2020 года власти Перу уже открывали Мачу-Пикчу для посещений – это было сделано разово, для одного туриста из Японии.

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