Мачу-Пикчу снова открыли для туристов и провели ритуал благодарности богам: видео танцев

После восьми месяцев карантина древний город цивилизации инков Мачу-Пикчу снова открылся для туристов. "Чтобы умилостивить богов", власти Перу решили ритуал благодарности – в знак того, что священное место сможет вновь принимать гостей, пишет BBC.
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Ритуал благодарности прошел ярко и красочно – с танцами, инсталляциями на фоне древних руин и масштабным световым шоу. Церемония началась в воскресенье утром и закончилась глубокой ночью.
При этом, несмотря на открытие, определенные ограничения для туристов власти все же оставили. В один день достопримечательность смогут посетить не более 675 человек, что составляет примерно 25% от обычного количества посетителей.
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