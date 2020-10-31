Магическое очарование. В этом году Хеллоуин совпал с редкой "голубой" луной: видео

В этом году поклонников праздника Хеллоуин ждет еще одно яркое событие – на ночном небе появится полная "голубая" луна. В связи с этим традиционные гуляния будут выглядеть чуть по-другому, ведь у полнолуния, как и у "дня всех святых" есть свои традиции, которые не пересекаются друг с другом, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Астрономы уверяют, что "голубая" луна на Хеллоуин – редчайшее событие, которое повторяется не чаще одного раза в столетие. Они ожидают, что из-за этого совпадения вокруг наступающего небесного события будет наблюдаться настоящий ажиотаж.

СПРАВКА. Примечательно, что название "голубая луна" обусловлено не сменой цвета Луны, а английским идиоматическим выражением "Once in a Blue Moon", которое дословно переводится как "однажды при Голубой луне", а по сути как выражение "после дождичка в четверг".



"Голубая" луна бывает очень редко – она наступает в третье полнолуние в сезон, на который пришлось четыре полнолуния вместо трех. А голубому оттенку в эти периоды она обязана оптическому эффекту.



В следующий раз "голубая" луна появится на небосводе в августе 2023 года – 1 и 31 числа.

Видео: UNSEEN BHARAT/Youtube

Смотрите также: Эти люди строят ракеты. Как празднуют Хеллоуин в NASA: фото, видео