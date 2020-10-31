Магическое очарование. В этом году Хеллоуин совпал с редкой "голубой" луной: видео

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Астрономы уже потирают руки в предвкушении ажиотажа вокруг происходящего в небе этой ночью

В этом году поклонников праздника Хеллоуин ждет еще одно яркое событие – на ночном небе появится полная "голубая" луна. В связи с этим традиционные гуляния будут выглядеть чуть по-другому, ведь у полнолуния, как и у "дня всех святых" есть свои традиции, которые не пересекаются друг с другом, сообщает BBC.

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Астрономы уверяют, что "голубая" луна на Хеллоуин – редчайшее событие, которое повторяется не чаще одного раза в столетие. Они ожидают, что из-за этого совпадения вокруг наступающего небесного события будет наблюдаться настоящий ажиотаж.

СПРАВКА. Примечательно, что название "голубая луна" обусловлено не сменой цвета Луны, а английским идиоматическим выражением "Once in a Blue Moon", которое дословно переводится как "однажды при Голубой луне", а по сути как выражение "после дождичка в четверг". 

"Голубая" луна бывает очень редко – она наступает в третье полнолуние в сезон, на который пришлось четыре полнолуния вместо трех. А голубому оттенку в эти периоды она обязана оптическому эффекту.

В следующий раз "голубая" луна появится на небосводе в августе 2023 года – 1 и 31 числа.

Видео: UNSEEN BHARAT/Youtube

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Теги: голубая Луна, видео, хэллоуин
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