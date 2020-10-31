Магическое очарование. В этом году Хеллоуин совпал с редкой "голубой" луной: видео

В этом году поклонников праздника Хеллоуин ждет еще одно яркое событие – на ночном небе появится полная "голубая" луна. В связи с этим традиционные гуляния будут выглядеть чуть по-другому, ведь у полнолуния, как и у "дня всех святых" есть свои традиции, которые не пересекаются друг с другом, сообщает BBC.
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Астрономы уверяют, что "голубая" луна на Хеллоуин – редчайшее событие, которое повторяется не чаще одного раза в столетие. Они ожидают, что из-за этого совпадения вокруг наступающего небесного события будет наблюдаться настоящий ажиотаж.
Видео: UNSEEN BHARAT/Youtube
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