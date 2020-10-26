NASA нашли на Луне воду – ее впервые обнаружили на освещаемой Солнцем стороне

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В NASA отмечают, что вероятно вода может распространяться по всей лунной поверхности, а не только в холодных, затененных местах

NASA впервые подтвердила наличие воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.  

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Открытие было сделано в рамках исследований, которые проводились на стратосферной немецко-американской обсерватории SOFIA – она размещается на борту самолета Boeing 747.

Ученые обнаружили молекулы воды в кратере Клавиуса – одного из крупнейших, видимых с Земли. Он расположен в южном полушарии Луны.

Данные из этого места показывают, что в кубическом метре почвы кратера содержится около 300 миллилитров воды. Несмотря на небольшие запасы найденной жидкости поднимают новые вопросы о том, откуда на Луне вода и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности спутника Земли.

Это исследование указывает на то, что вода может распространяться по всей лунной поверхности, а не только в холодных, затененных местах, отмечают в NASA. 

Как заявляют в NASA, в рамках программы Artemis агентство стремится узнать все возможное о присутствии воды на Луне, прежде чем отправить первых людей на поверхность Луны в 2024 году. Планируется обеспечить там устойчивое присутствие человека к концу десятилетия.

СПРАВКА. Artemis  — финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа НАСА по возвращению людей на Луну. В проекте примут участие американские частные компании, Европейское космическое агентство, Япония, Канада, Австралия. 

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Теги: вода, НАСА, Луна, космос, ученые, артемис
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