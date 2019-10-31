Найден эсминец США, потопленный японцами в годы Второй мировой

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые надеются, что это открытие "принесет ощущение завершенности семьям погибших во время битвы" в заливе Лейте

Ученые из экспедиции судна RV Petrel заявили, что обнаружили обломки эсминца "USS Johnston" (DD-557), который затонул в сражении в заливе Лейте. Об этом сообщает Fox News

Все, что осталось от крупного корабля - это груды металла. Эксперты смогли опознать в них эсминец лишь по косвенным признакам.

Эсминец был обнаружен на глубине 6200 метров. 

Сражение в Лейте считается одной из крупнейших морских битв.  

Несмотря на попытки, в том числе с использованием первых камикадзе, японцы не смогли уничтожить союзнические силы, расположенные возле Лейте.

"USS Johnston" стал одним из главных героев битвы, поскольку вступил в бой с превосходящими силами противника и был потоплен. Из 327 человек, которые находились на борту, выжил только 141.

Ученые надеются, что это открытие "принесет ощущение завершенности семьям погибших во время этой битвы".

Читайте также: В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет

Отправить:
Распечатать:
Теги: эсминец США, наука, археология, USS Johnston (DD-557)
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Одесса. Маршала Жукова переселят из военкомата в хранилище: видео
Одесса. Маршала Жукова переселят из военкомата в хранилище: видео
Найден эсминец США, потопленный японцами в годы Второй мировой
Найден эсминец США, потопленный японцами в годы Второй мировой
Игра престолов. Открыта главная тайна финального сезона: видео
Игра престолов. Открыта главная тайна финального сезона: видео
Продовольствие Roshen обжаловал решение суда в деле о паевом взносе в Борисполе
ДТЭК запустил вторую по мощности СЭС в Европе: фото
ТЭК ДТЭК запустил вторую по мощности СЭС в Европе: фото
Инвестиции в новостройки: как не дать себя обмануть
Мнение Инвестиции в новостройки: как не дать себя обмануть
Популярное
фото/видео
Одесса. Маршала Жукова переселят из военкомата в хранилище: видео
Одесса. Маршала Жукова переселят из военкомата в хранилище: видео
Найден эсминец США, потопленный японцами в годы Второй мировой
Найден эсминец США, потопленный японцами в годы Второй мировой 17:05
Игра престолов. Открыта главная тайна финального сезона: видео
Игра престолов. Открыта главная тайна финального сезона: видео 17:03
Захват Львова. Премьера образовательных роликов ИстФакт: видео
Захват Львова. Премьера образовательных роликов ИстФакт: видео 16:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 