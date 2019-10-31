Найден эсминец США, потопленный японцами в годы Второй мировой

Ученые из экспедиции судна RV Petrel заявили, что обнаружили обломки эсминца "USS Johnston" (DD-557), который затонул в сражении в заливе Лейте. Об этом сообщает Fox News.

Все, что осталось от крупного корабля - это груды металла. Эксперты смогли опознать в них эсминец лишь по косвенным признакам.

Эсминец был обнаружен на глубине 6200 метров.

Сражение в Лейте считается одной из крупнейших морских битв.

Несмотря на попытки, в том числе с использованием первых камикадзе, японцы не смогли уничтожить союзнические силы, расположенные возле Лейте.

"USS Johnston" стал одним из главных героев битвы, поскольку вступил в бой с превосходящими силами противника и был потоплен. Из 327 человек, которые находились на борту, выжил только 141.

Ученые надеются, что это открытие "принесет ощущение завершенности семьям погибших во время этой битвы".

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