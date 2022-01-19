Сегодня, 19 января, потенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1 пролетел близко от Земли. Ученые смогли снять фото и видео, пишет Virtualtelescope.eu.

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Уточняется, что изображения получены на аппаратуре проекта Virtual Telescope.

Телескоп отслеживал быстрое движение астероида, поэтому звезды видны в виде длинных следов, а астероид запечатлен светлой точкой в центре.

По словам исследователей, астероид размером 750–1350 метров в момент съемки находился на расстоянии около 2,7 млн км от Земли.

Астрономы пишут, что на минимальное расстояние к нашей планете астероид приблизился в ночь на 19 января: около 2 млн км, что примерно в пять раз превышает среднее расстояние от Земли до Луны.

Риска столкновения с Землей не было, подчеркнули ученые, но, тем не менее, (7482) 1994 PC1 относится к классу потенциально опасных астероидов.

Ранее в NASA смоделировали падение астероида на Землю: поможет только эвакуация.

NASA опровергает, что 24 сентября 2182-го может быть потенциальный "конец света" из-за астероида.

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Яна Катасонова

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