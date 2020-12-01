Обнаружили еще один загадочный монолит. На этот раз в Румынии: видео

После истории с появлением и исчезновением загадочного металлического монолита в пустыне Юты сеть всколыхнуло новое событие. На севере Румынии в районе города Пьятра-Нямц появился такой же металлический обелиск, отличающийся от американского "собрата" лишь затейливым рисунком на поверхности, сообщает Daily Mail.

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В высоту монолит составляет четыре метра, а появился он недалеко от местной достопримечательности – Петродавско-Дакийской крепости.

Владельца обелиска, как и в ситуации с США, установить пока не удалось – известно только, что он находится на частной территории, где когда-то велись археологические раскопки. Сейчас чиновники изучают сооружение, чтобы определить, кто мог его там разместить.

24 ноября экипаж вертолета обнаружил в пустыне штата Юты загадочный металлический монолит – фото.

Спустя три дня пользователи раскрыли его координаты: видео.

30 ноября монолит исчез – местные власти утверждают, что ничего не убирали.

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