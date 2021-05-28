15 июля 2019 года недалеко от Сан-Диего моряки корабля ВМС США Omaha сняли на видео нечто, что назвали "неопознанным летающим объектом сферической формы". Ролик опубликовал сайт Extraordinary Beliefs, который собирает подобные материалы. Пентагон позднее признал видео достоверным.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Объект габаритами около двух метров в поперечнике мог перемещаться на скорости до 300 км/ч и в конце наблюдения (около часа) скрылся в воде – по крайней мере, так о событии подумали операторы и так оно выглядело на кадрах.

"Ого, оно нырнуло!", – отметил один из моряков на USS Omaha.

Объект фиксировали два типа радаров. Судя по данным в кадре, инцидент произошел поздно вечером в точке с координатами 32° 29' 21.9'' N 119° 21' 53.0'' W.

Смотрите фото: На новой панораме центра нашей галактики замечен неизвестный источник энергии

После изучения зоны происшествия при помощи подводной лодки обломков или объекта не обнаружили, подчеркивается в отчете военных.

Глава SpaceX Илон Маск ранее показал ироничный мем об НЛО и "доказательствах" контактов с пришельцами.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.