Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео

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Посол Беларуси в Словакии Лещеня заявил, что был в шоке от избиения протестующих

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих против режима Александра Лукашенко, став первым беларусским дипломатом, который выступил с такими словами. Заявление посла и его видеообращение опубликовала Наша нива.

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"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я — с Вами рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил", - сказал он.

Лещеня заявил, что был шокирован историями о пытках и избиениях мирных протестующих в Беларуси.

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Теги: протесты, выборы, беларусь, александр лукашенко, посол, игорь лещеня
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