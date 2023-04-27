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Президент Южной Кореи по просьбе Байдена спел в Белом доме песню American Pie – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 23:59
Видео: NBC News
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Президент США Джо Байден во время встречи с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем в Белом доме попросил его спеть песню Дона Маклина American Pie – и тот не отказал. Видео опубликовал канал NBC News.

Байден сказал, что знает, что American Pie – одна из любимых песен южнокорейского лидера. Тот ответил утвердительно, после чего Байден предложил ему исполнить эту композицию.

Юн Сок Ель сорвал бурю оваций после первых же строк песни.

Байден также подарил лидеру Южной Кореи гитару, подписанную автором песни Доном Маклином.

  • 12 апреля 2023 года сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с США о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.
  • 26 апреля в Белом доме состоялась встреча лидеров США и Южной Кореи. В повестке дня не было вопроса предоставления Украине военной помощи.
  • Юн Сок Ель заявил, что если КНДР нанесет ядерный удар по югу, то ответ будет включать в себя ядерное оружие США.

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Оксана Житнюк
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джо байденюжная кореяюн сок ель
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