Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли более 100 000 человек, армия угрожает разогнать

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В центре Минска на протесты против президента Беларуси Александра Лукашенко вышли более 100 000 человек

23 августа в столице Беларуси более 100 000 человек вышли на акции протеста против режима Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.

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В Минске более 100 000 протестующих заняли всю площадь Независимости, проезжую часть, площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. Скандируют "Жыве Беларусь". Городские власти на всю громкость включили песню "Первым делом самолеты".

Также тысячи людей участвуют в акциях протеста, которые проходят в регионах страны. 

Протестующие требуют освободить всех политических заключенных, судить виновных в пытках и убийствах, а также отставки Лукашенко.

Министр обороны РБ Виктор Хренин угрожает протестующим, что они "будут иметь дело с армией в случае нарушения порядка и спокойствия". 

TUT.by сообщало, что их корреспондента задерживали военные. Его отпустили с приказом не возвращаться, а то задержат окончательно.

Фото и видео: TUT.by

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Теги: протесты, беларусь, армия, минск, Виктор Хренин
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