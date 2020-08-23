Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли более 100 000 человек, армия угрожает разогнать

23 августа в столице Беларуси более 100 000 человек вышли на акции протеста против режима Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.

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В Минске более 100 000 протестующих заняли всю площадь Независимости, проезжую часть, площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. Скандируют "Жыве Беларусь". Городские власти на всю громкость включили песню "Первым делом самолеты".

Также тысячи людей участвуют в акциях протеста, которые проходят в регионах страны.

Протестующие требуют освободить всех политических заключенных, судить виновных в пытках и убийствах, а также отставки Лукашенко.

Министр обороны РБ Виктор Хренин угрожает протестующим, что они "будут иметь дело с армией в случае нарушения порядка и спокойствия".

TUT.by сообщало, что их корреспондента задерживали военные. Его отпустили с приказом не возвращаться, а то задержат окончательно.

Фото и видео: TUT.by