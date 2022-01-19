РФ заявила о полном выводе войск ОДКБ из Казахстана: вылетели последние самолеты – видео

Сегодня, 19 января, Минобороны России заявило об окончательном выводе войск ОДКБ из Казахстана. Пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что из страны вылетели последние четыре самолета с военными.
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Самолеты с российскими военными на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алматы.
В российском ведомстве утверждают, что это последние подразделения и командование российским контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым, который возглавил российский блок ОДКБ в Казахстане, а в 2015-м был командующим российско-оккупационными войсками на Донбассе. Также он организовал военную операцию по захвату Крыма и попал под украинские санкции.
Сообщается, что ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись войска Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.
Для отправки войск ОДКБ было выполнено более 100 рейсов из Казахстана в Подмосковье, в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск.
- 5 января 2022-го Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ на фоне массовых протестов в Казахстане, которые начались с требования снизить цены на газ, а затем переросли в политические.
- Россия начала перебрасывать в Казахстан десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвовали в боевых операциях. По официальным данным, в ходе подавления протестов погибли 225 человек, тысячи получили ранения.
- 11 января Токаев заявил о завершении основной части миссии ОДКБ и начале вывода войск блока.
- 13 января в Алматы состоялась церемония завершения "миротворческой операции". Войска прошли торжественным маршем и отправились в аэропорт.
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