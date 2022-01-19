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РФ заявила о полном выводе войск ОДКБ из Казахстана: вылетели последние самолеты – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 12:06
Войска ОДКБ (Фото - ЕРА)
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Сегодня, 19 января, Минобороны России заявило об окончательном выводе войск ОДКБ из Казахстана. Пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что из страны вылетели последние четыре самолета с военными.

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Самолеты с российскими военными на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алматы.

В российском ведомстве утверждают, что это последние подразделения и командование российским контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым, который возглавил российский блок ОДКБ в Казахстане, а в 2015-м был командующим российско-оккупационными войсками на Донбассе. Также он организовал военную операцию по захвату Крыма и попал под украинские санкции.

РФ заявила о полном выводе войск ОДКБ из Казахстана: вылетели последние самолеты – видео

Сообщается, что ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись войска Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.

РФ заявила о полном выводе войск ОДКБ из Казахстана: вылетели последние самолеты – видео

Для отправки войск ОДКБ было выполнено более 100 рейсов из Казахстана в Подмосковье, в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск.

РФ заявила о полном выводе войск ОДКБ из Казахстана: вылетели последние самолеты – видео

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Оксана Житнюк
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