На север Европы пришел холодный атмосферный фронт Дарси. Нидерланды и Германию накрыл снеговой шторм – транспортное сообщение между странами было приостановлено, метеослужбы объявили о красном уровне опасности. Во многих городах остановили городской транспорт и отменили футбольные матчи.

Высота снежного покрова в Нидерландах составила до 30 см, а также наблюдались порывы ветра – до 90 км/час.

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В Германии сложилась аналогичная картина. Машины занесло снегом – откопать некоторые из них оказалось делом сложным.

Впрочем, даже среди тех, кому удалось это сделать, выехать куда-либо получилось у немногих.

Из-за обильно выпавшего снега на дорогах стало резко меньше машин, в отдельных регионах сообщение между городами почти прекратилось.

Власти стран заявляют, что такого снежного коллапса не наблюдалось в Европе последние десять лет.

28 января в Одесской области из-за снегопада закрыли все местные и две государственные дороги – видео.

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Дарья Мостовая

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