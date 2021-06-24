Американская оборонная компания Lockheed Martin получила еще $4,9 млрд вдобавок к $2,9 млрд в августе 2018 года на создание триады спутников ранней регистрации ракетного нападения. Об этом пишет Space.com.

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Эти аппараты будут мониторить поверхность Земли с геостационарной орбиты (~36 000 км) и, если условные Китай или Россия запустят межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты с подлодок или тактические ракеты, об этом тут же станет известно Космическим силам США и союзникам.

Сейчас такой тип разведки ведут аппараты SBIRS – на смену им и придут NGOPIR (или просто OPIR) – Next Generation Overhead Persistent Infrared. Помимо регистрации пуска ракет, система SBIRS способна определять траектории их полета, идентификацию боевых частей и ложных целей, а также выдавать целеуказания для перехвата. Возможен режим ведения разведки над театром военных действий в инфракрасном диапазоне.

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OPIR будут эффективнее в этом деле, обещают разработчики. Они также станут устойчивее к взлому, помехам и подавлению, чем нынешние.

Помимо трех спутников, Lockheed Martin разработает также программное обеспечение для наземной и технической поддержки к маю 2028 года.

Вдобавок к трем спутникам Lockheed Martin на геостационарной орбите Космические силы США также приобретут два спутника на полярной орбите производства Northrop Grumman (получили $2,4 млрд в мае 2020-го).

Разработку первой фазы планируется закончить до конца 2025 года, а все пять спутников OPIR, как ожидается, будут запущены до конца 2029 года.

Евгений Пилипенко

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