Тост за двухпартийность. В США конгрессмен во время выступления открыл пиво: видео

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В США во время своего прощального выступления один из членов Конгресса Джо Каннингем предложил выпить за процветание в стране двухпартийности и открыл пиво. Он отметил, что хотел бы выпить за своих коллег и неважно, к какой партии они принадлежат, пишет The Hill.

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"Чтобы улучшить эту страну, мы должны собраться вместе, должны сесть и послушать друг друга. Возможно, даже выпить пива", – заявил Каннингем, достав из внутреннего кармана пиджака банку и открыв ее.

"Я поднимаю этот бокал перед своими коллегами – как демократами, так и республиканцами", – подчеркнул конгрессмен, правда, не сделав ни единого глотка после этого.

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Теги: США, видео, пиво, выступление, тост
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