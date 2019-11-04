Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кроме того, среди останков были позвонки животных и кости человека

Мексиканские ученые обнаружили 15 окаменелостей зубов на дне Мексиканского залива возле штата Юкатан. По их мнению, они принадлежат трем разным видам акул, в том числе мегалодону. Видео находки было опубликовано на YouTube-канале Shark Attack

Останки были найдены в стенах воронки, которая образовалась вследствие обрушения свода известняковой пещеры. 

Согласно предположениям ученых, много веков назад город Мерида (столица штата) находился под водой.

Первоначальный анализ зубов показал, что они относятся к мегалодону, акуле-мако и пилоносной акуле. Находка датируется эпохой плиоцена. 

Кроме того, среди останков были позвонки животных и кости человека, которые принадлежали подросткам. Ученые заявляют, что эта находка может свидетельствовать о том, что ранее город действительно находился под водой.

Читайте также: В Одесской области нашли "торговый центр", которому 7 000 лет

Отправить:
Распечатать:
Теги: Мексика, наука, ученые, археология
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ученые нашли зубы огромной древней акулы: им 2,5 млн лет - видео
Ученые нашли зубы огромной древней акулы: им 2,5 млн лет - видео
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео
ТЭК Нафтогаз подал новый иск против Газпрома в Стокгольмский арбитраж
Бизнес-неделя: добрый Трамп, богатый Ахметов, безлим на покупку валюты и крупнейшая ВЭС
Экономика Бизнес-неделя: добрый Трамп, богатый Ахметов, безлим на покупку валюты и крупнейшая ВЭС
Выбор Чернышова: кому в космос, баскетбол, Китай и компания Nike
Мнение Выбор Чернышова: кому в космос, баскетбол, Китай и компания Nike
Популярное
фото/видео
Ученые нашли зубы огромной древней акулы: им 2,5 млн лет - видео
Ученые нашли зубы огромной древней акулы: им 2,5 млн лет - видео
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов 03.11.19, 20:37
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео 03.11.19, 17:13
ВСУ показали позиции после разведения в Золотом: видео
ВСУ показали позиции после разведения в Золотом: видео 02.11.19, 19:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 