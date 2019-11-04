Ученые нашли зубы огромной древней акулы: им 2,5 млн лет - видео

Мексиканские ученые обнаружили 15 окаменелостей зубов на дне Мексиканского залива возле штата Юкатан. По их мнению, они принадлежат трем разным видам акул, в том числе мегалодону. Видео находки было опубликовано на YouTube-канале Shark Attack.

Останки были найдены в стенах воронки, которая образовалась вследствие обрушения свода известняковой пещеры.

Согласно предположениям ученых, много веков назад город Мерида (столица штата) находился под водой.

Первоначальный анализ зубов показал, что они относятся к мегалодону, акуле-мако и пилоносной акуле. Находка датируется эпохой плиоцена.

Кроме того, среди останков были позвонки животных и кости человека, которые принадлежали подросткам. Ученые заявляют, что эта находка может свидетельствовать о том, что ранее город действительно находился под водой.

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