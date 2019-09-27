Уже завтра. Маск показал двигатели Raptor на тест-ракете – фото

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В полет на высоту около 20 км Starship Mk1 отправится, предположительно, в конце октября

Остается около суток до итого, как 28 сентября американцы SpaceX проведут презентацию проекта ракеты Starship. Глава частной комической компании Илон Маск показал в Twitter фото метановых двигателей Raptor, уже установленных на техасском полигоне в Бока-Чика на тестовый прототип носителя.

Как видно по фото и видео, у 50-метровой Mk1 (первый прототип) будет шесть опор.

Масса первенца компании – около 200 т, с залитой топливной парой – на 1200 т больше. В дальнейшем SpaceX будет работать над оптимизацией веса и планирует выйти на 120 т сухой массы уже у Mk4. Финальная версия полностью загруженной ракеты вместе с маршевой ступенью Super Heavy планируется в районе невероятных 5000 т.

Из-за экстремальных температур при возвращении ракеты на Землю у Маска решили отказаться (пока что) от применения в обшивке композитных материалов в пользу сплавов и частичного керамического щита. Траектория спуска ракеты будет довольно замысловатой: он этом SpaceX расскажут на презентации.

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Посмотреть, на каком этапе сборка, можно в прямом эфире с трех веб-камер.

Справка. В ноябре 2018 года глава компании Илон Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. В идеальном случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Starship будет гораздо выше и изящнее как Starhopper, так и тест-версий Mk - с гораздо большим количеством метановых двигателей Raptor, более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией.

28 августа 2019 года SpaceX успешно запустили свой "пепелац" Starhopper (смотреть видео).

Смотрите видео: Если что-то пойдет не так. Как SpaceX спасет астронавтов

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Теги: spacex, космос, starship, Super Heavy, starhopper, бока-чика
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