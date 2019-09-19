Украинские летчики на Ми-24 бьют боевиков в джунглях: видео, фото

Украинские миротворцы в составе миссии Организации Объединенных Наций совершили авианалет на позиции террористов в центральной Африке. Операция с двумя ударными вертолетами Ми-24 с аэродрома Гома (ДРК) прошла в провинции Южное Киву, пишет пресс-служба Минобороны.

"Задачей украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы", - уточнили военные.

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Во время вылета борт Воздушных сил Украины обнаружил дислокацию боевиков. Более того, пишут военные, миротворцы "стали свидетелями последствий нападения боевиков на одно из селений".

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"Мы видели, как догорают дома людей, а сами они вынуждены бежать, чтобы не стать жертвами расправы. Было очень болезненно наблюдать эту ужасную картину", - рассказал один из членов экипажа.

Фото: пресс-служба Минобороны

Кроме того, в конце июня 2019 года экипажи украинских Ми-24 привлекли к боевой операции "Гера" по ликвидации боевиков в провинции Итури, которые терроризировали местное население и вызвали массовое переселение людей из того района.

"В течение двух дней... пара ударных вертолетов Ми-24 наносила удары по их укрепрайонам в джунглях Wago Forest", - подчеркнули в Минобороны.

Украина направляет гуманитарную помощь трем африканским странам — Йемену, Судану и ДРК.

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Видео: Управління преси Міноборони України