В Азербайджане показали видео убийства "министра обороны" Карабаха. Армения опровергает

Азербайджанское издание Haqqin.az сообщило об убийстве "министра обороны и командующего армией обороны" непризнанного Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна. В Армении говорят, что Арутюнян ранен.
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На видео автомобиль, в котором якобы находился Арутюнян, едет по дороге. Его отслеживает беспилотник, который затем наносит удар. В конце записи видно, что возле горящей машины лежат несколько тел.
Азербайджанское издание пишет, что убийство Арутюняна было подготовлено Минобороны страны совместно со спецслужбами.
Сегодня утром пресс-секретарь "главы" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что Арутюнян получил ранение в бою, его жизни ничего не угрожает, но он был отстранен от своей должности.
"Решение об освобождении Джалала Арутюняна продиктовано полученным им накануне ранением, и это не должно стать поводом для обсуждений", – сказал "глава" Араик Арутюнян.