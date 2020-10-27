В Азербайджане показали видео убийства "министра обороны" Карабаха. Армения опровергает

Азербайджанское издание Haqqin.az сообщило об убийстве "министра обороны и командующего армией обороны" непризнанного Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна. В Армении говорят, что Арутюнян ранен.

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На видео автомобиль, в котором якобы находился Арутюнян, едет по дороге. Его отслеживает беспилотник, который затем наносит удар. В конце записи видно, что возле горящей машины лежат несколько тел.

Азербайджанское издание пишет, что убийство Арутюняна было подготовлено Минобороны страны совместно со спецслужбами.

Сегодня утром пресс-секретарь "главы" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что Арутюнян получил ранение в бою, его жизни ничего не угрожает, но он был отстранен от своей должности.

"Решение об освобождении Джалала Арутюняна продиктовано полученным им накануне ранением, и это не должно стать поводом для обсуждений", – сказал "глава" Араик Арутюнян.

СПРАВКА. Непризнанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории до осени-2020 и наступления азербайджанцев почти 100% населения было армянским.