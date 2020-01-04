В Багдаде прошла церемония прощания с генералом Сулеймани: видео

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Люди скандировали "Смерть Америке, смерть Израилю»

столице Ирака Багдаде тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в церемонии похорон иранского генерала Касема Сулеймани и лидеров иракских вооруженных формирований, убитых в результате авиаудара США. Об этом сообщает Al-Jazeera.

В частности многие держали флаги иракской парамилитарной группировки «Силы народной мобилизации». Люди скандировали "Смерть Америке, смерть Израилю».

Сообщается, что тело Сулеймани 5 января отправят в Иран.

Сегодня президент Ирана Хассан Рухани на встрече с семьей погибшего генерала заявил, что США "будут еще долгие годы ощущать последствия" убийства Сулеймани.

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Теги: Иран, Багдад, Ближний Восток, кассет сулеймани
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