В Минске на акциях протеста задержали до 200 человек: видео

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При этом силовики запрещали журналистам снимать происходящее

Сегодня в Минске на акциях протеста силовики задержали до 200 человек. Задержания проходили без применения силы. Об этом сообщают оппозиционные СМИ и беларуские правозащитники.

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По данным TUT.by, на площади Независимости ОМОН разделил протестующих на две группы и оцепил их. Сначала людей просто держали в оцеплении, но потом стали задерживать мужчин и сажать их в автозаки. По подсчетам издания, задержаны более 170 человек.

При этом, как сообщает издание, силовики запрещали журналистам снимать происходящее.

Правозащитный центр Вясна сообщает о более чем 150 задержанных.

Днем сообщалось, что на площади Свободы в Минске силовики задержали около 20 журналистов и отвезли их в Октябрьское РУВД "для проверки документов".

TUT.by пишет, что после 20.30 их стали выпускать из РУВД.

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Теги: выборы, беларусь, протест
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