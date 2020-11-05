В США вспыхнули протесты: в некоторых городах были столкновения с полицией – видео

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В Портленде из-за протестов задействовали Нацгвардию, в Нью-Йорке и Миннеаполисе были аресты, пишут американские СМИ

В нескольких городах США вспыхнули протесты после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что текущий подсчет голосов был "мошенническим", и подал иски в нескольких штатах, чтобы оспорить итоги голосования. Об этом пишет ABC News.

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В Портленде, штат Орегон, привлекали Национальную гвардию из-за насилия в центре города, пишет издание. По данным шерифа округа Малтнома, по меньшей мере восемь человек были арестованы.

По данным ABC, в Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и протестующими в Гринвич-Виллидж. Полиция Нью-Йорка сообщила, что в результате насилия было арестовано более 20 человек.

Также протестующие собрались у Капитолия Аризоны в Финиксе и у центра подсчета голосов округа Марикопа, пишет USA Today. Они не согласны с тем, что АР объявило Байдена победителем в штате до подсчета голосов.

На кадрах с Марикопы видно, что демонстранты протестуют и против традиционно республиканского канала Fox News, который также назвал победителем Байдена. Центр подсчета голосов пришлось закрыть, так как у него собрались люди с оружием, пишет The Independent.

По данным USA Today, были аресты в Миннеаполисе после того, как протестующие вышли на проезжую часть. Также демонстрации проходили в Филадельфии, Детройте, Чикаго и других городах

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти. 
  • 4 ноября Трамп еще до окончания подсчета голосов заявил о своей победе. Он без каких либо доказательств заявил, что выборы "пытаются украсть", намерен идти в Верховны суд и добиваться пересчета голосов.
  • AP отдало победу Байдену в Аризоне еще до подсчета голосов. Если прогноз АР правдив, то Байдену осталось победить лишь в одном штате, чтобы выиграть выборы.
  • LIGA.net ведет хронику голосования.

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Теги: США, протесты, выборы, столкновения, джо байден
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