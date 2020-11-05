В США вспыхнули протесты: в некоторых городах были столкновения с полицией – видео

В нескольких городах США вспыхнули протесты после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что текущий подсчет голосов был "мошенническим", и подал иски в нескольких штатах, чтобы оспорить итоги голосования. Об этом пишет ABC News.
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В Портленде, штат Орегон, привлекали Национальную гвардию из-за насилия в центре города, пишет издание. По данным шерифа округа Малтнома, по меньшей мере восемь человек были арестованы.
По данным ABC, в Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и протестующими в Гринвич-Виллидж. Полиция Нью-Йорка сообщила, что в результате насилия было арестовано более 20 человек.
New York is already on fire. pic.twitter.com/L0wkrIJjiV— Ian Miles Cheong (@stillgray) November 5, 2020
Также протестующие собрались у Капитолия Аризоны в Финиксе и у центра подсчета голосов округа Марикопа, пишет USA Today. Они не согласны с тем, что АР объявило Байдена победителем в штате до подсчета голосов.
На кадрах с Марикопы видно, что демонстранты протестуют и против традиционно республиканского канала Fox News, который также назвал победителем Байдена. Центр подсчета голосов пришлось закрыть, так как у него собрались люди с оружием, пишет The Independent.
Chants of "Fox News Sucks" break out at the #StopTheSteal rally in #Phoenix. @Cernovich just spoke and the crowd is ON FIRE.— Daniel Bostic (@debostic) November 5, 2020
I don’t disagree!
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По данным USA Today, были аресты в Миннеаполисе после того, как протестующие вышли на проезжую часть. Также демонстрации проходили в Филадельфии, Детройте, Чикаго и других городах
Philadelphia. New York. Chicago. Houston. Thousands joining protests across America tonight with a simple demand: every vote must be counted. pic.twitter.com/BlNyMMj7OQ— Matt McDermott (@mattmfm) November 5, 2020
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