В США вспыхнули протесты: в некоторых городах были столкновения с полицией – видео

В нескольких городах США вспыхнули протесты после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что текущий подсчет голосов был "мошенническим", и подал иски в нескольких штатах, чтобы оспорить итоги голосования. Об этом пишет ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Портленде, штат Орегон, привлекали Национальную гвардию из-за насилия в центре города, пишет издание. По данным шерифа округа Малтнома, по меньшей мере восемь человек были арестованы.

По данным ABC, в Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и протестующими в Гринвич-Виллидж. Полиция Нью-Йорка сообщила, что в результате насилия было арестовано более 20 человек.

New York is already on fire. pic.twitter.com/L0wkrIJjiV — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 5, 2020

Также протестующие собрались у Капитолия Аризоны в Финиксе и у центра подсчета голосов округа Марикопа, пишет USA Today. Они не согласны с тем, что АР объявило Байдена победителем в штате до подсчета голосов.

На кадрах с Марикопы видно, что демонстранты протестуют и против традиционно республиканского канала Fox News, который также назвал победителем Байдена. Центр подсчета голосов пришлось закрыть, так как у него собрались люди с оружием, пишет The Independent.

Chants of "Fox News Sucks" break out at the #StopTheSteal rally in #Phoenix. @Cernovich just spoke and the crowd is ON FIRE.



I don’t disagree!



pic.twitter.com/k1nfTUQxCC — Daniel Bostic (@debostic) November 5, 2020

По данным USA Today, были аресты в Миннеаполисе после того, как протестующие вышли на проезжую часть. Также демонстрации проходили в Филадельфии, Детройте, Чикаго и других городах

Philadelphia. New York. Chicago. Houston. Thousands joining protests across America tonight with a simple demand: every vote must be counted. pic.twitter.com/BlNyMMj7OQ — Matt McDermott (@mattmfm) November 5, 2020

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

4 ноября Трамп еще до окончания подсчета голосов заявил о своей победе. Он без каких либо доказательств заявил, что выборы "пытаются украсть", намерен идти в Верховны суд и добиваться пересчета голосов.

AP отдало победу Байдену в Аризоне еще до подсчета голосов. Если прогноз АР правдив, то Байдену осталось победить лишь в одном штате, чтобы выиграть выборы.

LIGA.net ведет хронику голосования.

Читайте также: В США впервые избрали сенатором открытого трансгендера