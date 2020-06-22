В зоопарке Сан-Диего заботятся об очаровательном семинедельном гепарде - видео

В сафари парке зоопарка Сан-Диего сотрудники заботятся о семинедельном гепарде, у которого еще нет имени. Видео опубликовано на YouTube-канале San Diego Zoo Safari Park.

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Голос Америки сообщает, что сотрудники имитируют присмотр, который маленький хищник получал бы от матери.

"Этот ребенок гепарда ведет себя очень уверенно и игриво, как и все дети гепардов. Благодаря этой уверенности утром - она просто везде. Ей нравится прыгать на вещи. Она не задумывается о новых для нее вещах. Она просто подходит к этому, она любит играться со всем, что ей дают", - рассказывает смотрительница Эйлин Нефф.

Этот гепард родился 29 апреля 2020 года, став первенцем для матери Мери-Джейн. Смотрители решили заботиться о маленьком гепарде, поскольку у матери не будет достаточного количества молока, чтобы выкормить его. Такое случается, когда гепарды рожают лишь одного детеныша.

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