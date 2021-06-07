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Впервые в истории. Беспилотник заправил истребитель в воздухе: видео видео

07.06.2021, 18:53
Видео: Boeing
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Впервые в истории беспилотный летательный аппарат успешно дозаправил истребитель во время полета. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

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Как отмечается, 4 июня беспилотный самолет Boeing MQ-25 T1 успешно протянул шланг и безопасно залил реактивное топливо в бак истребителя F/A-18 Super Hornet ВМС США.

В это время пилот-испытатель F/A-18 приблизился к MQ-25 на расстояние около семи метров.

Сообщается, что перед решающим испытанием, Boeing провел 25 тестовых полетов MQ-25. Дозаправку в воздухе также моделировали с использованием цифровых моделей беспилотника.

MQ-25 T1 продолжит летные испытания перед отправкой в ​​Норфолк, штат Вирджиния, к месту постоянной службы на борту авианосца ВМС США в конце этого года.

У Boeing есть контракт с ВМС США на поставку семи беспилотников-дозаправщиков.

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Наталия Медведева
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испытания boeing беспилотник Boeing MQ-25
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