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Выход в море. В США продолжились ходовые испытания патрульного катера ВСУ: видео видео

29.01.2021, 11:15
Испытания катера (скриншот с видео)
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Военно-морские силы Украины выложили на странице Facebook видео, на котором был заснят контрольный выход в море во время ходовых испытаний дежурного патрульного катера ВСУ типа Island. Испытания проводились в городе Балтимор штата Мэриленд, США.

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Ранее, в начале января этого года, украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров Island отправились в Балтимор для прохождения 10-недельного курса обучения под руководством американских инструкторов.

  • В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".
  • В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще 4 кораблей класса Island.

Смотрите также: Украинские моряки показали, как выглядит американский Island изнутри – видео

Дарья Мостовая
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Island ВСУ видео испытания катер

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