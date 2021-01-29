Военно-морские силы Украины выложили на странице Facebook видео, на котором был заснят контрольный выход в море во время ходовых испытаний дежурного патрульного катера ВСУ типа Island. Испытания проводились в городе Балтимор штата Мэриленд, США.

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Ранее, в начале января этого года, украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров Island отправились в Балтимор для прохождения 10-недельного курса обучения под руководством американских инструкторов.

В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".

В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще 4 кораблей класса Island.

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Дарья Мостовая

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