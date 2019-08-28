Японию заливает. Эвакуировали почти миллион человек: видео

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Под угрозой разрушения оказались свыше 355 000 зданий в 14 городах

Власти Японии организовали эвакуацию 847 000 человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом сообщает JapanTimes со ссылкой на главное пожарное управление страны.

Распоряжение о эвакуации получили жители префектур Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 000 зданий в 14 городах.

Вчера в потоках вышедших из берегов рек погибли три человека.

Затоплен железнодорожный вокзал города Сага.

Сильные дожди продолжаются на севере острова Кюсю.

  • 4 августа в результате внезапного наводнения в Китае, вызванного ливнем в неосвоенном районе провинции Хубэй, погибли 13 туристов.

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Теги: япония, наводнение
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