Японию заливает. Эвакуировали почти миллион человек: видео

Власти Японии организовали эвакуацию 847 000 человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом сообщает JapanTimes со ссылкой на главное пожарное управление страны.
Распоряжение о эвакуации получили жители префектур Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 000 зданий в 14 городах.
Вчера в потоках вышедших из берегов рек погибли три человека.
Затоплен железнодорожный вокзал города Сага.
Сильные дожди продолжаются на севере острова Кюсю.
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