Японию заливает. Эвакуировали почти миллион человек: видео

Власти Японии организовали эвакуацию 847 000 человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом сообщает JapanTimes со ссылкой на главное пожарное управление страны.

Распоряжение о эвакуации получили жители префектур Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 000 зданий в 14 городах.

Вчера в потоках вышедших из берегов рек погибли три человека.

Затоплен железнодорожный вокзал города Сага.

Сильные дожди продолжаются на севере острова Кюсю.

4 августа в результате внезапного наводнения в Китае, вызванного ливнем в неосвоенном районе провинции Хубэй, погибли 13 туристов.

Читайте также: В Вашингтоне из-за наводнения затопило подвалы Белого дома: видео