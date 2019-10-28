"Закройте его!" – Трампа освистали на бейсбольном матче: видео

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Эту фразу – "закройте ее!" – скандируют сторонники президента на встречах с ним, когда Трамп говорит о Хиллари Клинтон

Президента США Дональда Трампа освистали болельщики на стадионе в Вашингтоне во время пятой игры бейсбольной Мировой серии.

Когда Трамп появился на видеоэкранах, зрители матча начали свистеть и скандировать "закройте его!" ("Lock him up"). Эту фразу– "закройте ее!" – скандируют сторонники президента на встречах с ним, когда Трамп говорит о бывшей сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Lock him up - жаргонизм, который означает требование арестовать или посадить кого-либо. 

В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. Сейчас демократы добиваются импичмента Трампа.

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Теги: дональд трамп, хиллари клинтон, бейсбол
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