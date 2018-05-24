В зоне боевых действий пропал военный 30-й мехбригады ВСУ

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

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Отсутствие бойца выявили сегодня на одном из взводных опорных пунктов бригады; родственники пропавшего уже проинформированы о происшествии

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В районе проведения операции объединенных сил в Донбассе пропал военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской мехбригады ВСУ. Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.

Согласно сообщению, отсутствие бойца выявили сегодня, 24 мая, на одном из взводных опорных пунктов бригады. По данному факту назначено служебное расследование, военнослужащего разыскивают.

В пресс-службе 30-й бригады в комментарии LIGA.net не стали уточнять, где именно и при каких обстоятельствах произошел инцидент, отметив, что "вся информация опубликована в Facebook". Пресс-офицер сообщил, что родственники пропавшего военного уже проинформированы о происшествии.

2 мая 2018 года во время обстрела боевиками позиций военных около села Лебединское самовольно покинул позицию военный 36-й бригады морской пехоты. На следующий день штаб ООС сообщил, что пропавший пересек линию столкновения якобы из-за долгов "в несколько десятков тысяч гривень" и спецслужбы оккупантов готовятся снять с дезертиром "интервью" для дискредитации ВСУ и его бригады. Сослуживцы морпеха считают, что он может находиться в плену в районе поселка Саханка.