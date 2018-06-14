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14.06.2018, 12:29

Верховный суд не стал пересматривать приговор террористу Агееву

Верховный суд не стал пересматривать приговор террористу Агееву - Фото
Виктор Агеев (скриншот из видеозаписи)

Российский гражданин, которого с боем захватили год назад в Донбассе военнослужащие, будет отбывать полный 10-летний срок тюремного заключения

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Кассационный уголовный суд Верховного суда отказался пересматривать приговор российскому боевику Виктору Агееву, которого год назад после боя задержали в Донбассе военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил адвокат гражданина РФ Виктор Чевгуз, пишет Радио Свобода.

По словам защитника Агеева, Верховный суд не принял к рассмотрению его кассационную жалобу из-за "отсутствия оснований для пересмотра приговора".

В начале апреля срок осужденному отказался уменьшить и Апелляционный суд Луганской области.

Агеев продолжает находиться в СИЗО Старобельска.

В начале апреля Чевгуз рассказал LIGA.net, что просил уменьшить Агееву срок до 7 лет, переквалифицировав его действия на ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) вместо нынешней ст. 258-3 УК (участие в террористической организации). Он считает, что так как Рада и Верховный суд официально не называют боевиков в Донбассе террористами, применять к Агееву "террористическую" статью якобы нельзя.

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24 июня 2017 года в Луганской области в результате боя между украинскими военными и ДРГ боевиков в плен попал россиянин Виктор Агеев из Алтайского края. На допросе он рассказал, что был отправлен в Донбасс сразу после подписания контракта с ВС РФ. В Минобороны страны-оккупанта заявили, что он в мае 2016 года "уволился в запас". В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. 

25 января 2018 года Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы. Между тем, суд заявил, что на момент задержания Агеев "не служил в армии РФ" (речь идет о кадровой армии России, не о ее гибридных "корпусах" в Донбассе).

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Теги: Виктор Агеев, война в донбассе, верховный суд, военнопленный, кассация
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