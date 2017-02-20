Путин нарушил минские соглашения - Евросоюз

В Еврокомиссии заявили, что указ Владимира Путина о признании документов террористов "не соответствует духу минских соглашений"

В Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям. Об этом сказала представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает Укринформ.

"Указ не соответствует духу Минских договоренностей", - отметила представитель Еврокомиссии.

В ЕС также в очередной раз заверили в продолжении поддержки территориальной целостности, суверенитета, единства Украины, а также полной имплементации минских договоренностей.

"Документы для путешествий, выданные так называемыми ДНР/ЛНР не признаются Европейским Союзом", - сказала представитель Еврокомиссии.

Косьянчич также сообщила, что высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым накануне в Мюнхене.

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18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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