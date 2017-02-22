В школах Луганска заставляют получать "паспорта" ЛНР

Старшеклассники нескольких школ города сообщили LIGA.net подробности бесед с учителями из-за признания РФ так называемых документов террористов

В оккупированном Луганске учителя на школьников старших классов оказывают психологическое давление, рассказывая о преимуществах получения так называемых паспортов террористической организации ЛНР после их признания страной-агрессором РФ. Об этом LIGA.net сообщили сегодня несколько старшеклассников.

"На классном часу учитель вела пропаганду и говорила, что теперь нужно в обязательном порядке получать "документы" в Луганске. На многих подействовало. Только два человека на всю школу решили получать украинские паспорта", - сказала ученица 9 класса Мария, имя которой изменено в целях безопасности.

По ее словам, в прошлом году их количество было значительно больше.

"Эйфория прям наступила по поводу признания этих "паспортов". Не понимаю, если честно", - добавила школьница.

Учительница одной из школ сказала LIGA.net, что директор на собрании провела с преподавателями "определенную беседу" по этому поводу.

"Кому не нравится, сказали - можете увольняться", - добавила она.

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18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

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20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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