Порошенко усилил соцзащиту молодежи оккупированной части страны

Предполагается, что государственные гарантии помогут формировать проукраинскую позицию у молодежи оккупированных территорий - "страна вас не бросит"

Президент Петр Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Донбасса и вдоль линии боевого столкновения на востоке страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.

"Документ направлен на усиление государственной поддержки при получении образования в государственных и коммунальных учебных заведениях для соответствующей категории людей, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения", - говорится в комментарии президента.

Документ предусматривает комплекс мер, среди прочего, полную или частичную оплату обучения государством, бесплатные учебники, стипендии, а также бесплатное проживание в общежитиях.

Ряд таких мероприятий и условия их предоставления определяет Кабмин.

"Предполагается, что такие государственные гарантии послужат дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи (из зоны АТО, - ред.)", - говорится в сообщении.

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