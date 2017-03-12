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Полиция Донецкой области переведена на усиленный режим

12.03.2017 15:34
В связи с обострением ситуации на линии разграничения полиция Донецкой области переведена на усиленный режим несения службы
Полиция Донецкой области переведена на усиленный режим

Полиция Донецкой области переведена на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Такое решение связано с обострением ситуации на линии разграничения. Сейчас в Донецкой области правоохранители проводят контрдиверсионные спецмероприятия, на блокпостах усилена работа по выявлению нелегального оружия.

"Для того, чтобы усилить контрдиверсионную работу в обесточенных населенных пунктах, не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп боевиков, а также предупредить правонарушения с использованием оружия и взрывчатки, правоохранители будут осуществлять усиленные проверки на блокпостах и автодорогах области", - сообщает Нацполиция.

Ранее стало известно, что с 11 марта личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы в связи с осложнением ситуации на неоккупированной территории Луганской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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