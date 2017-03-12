В связи с обострением ситуации на линии разграничения полиция Донецкой области переведена на усиленный режим несения службы

Полиция Донецкой области переведена на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



Такое решение связано с обострением ситуации на линии разграничения. Сейчас в Донецкой области правоохранители проводят контрдиверсионные спецмероприятия, на блокпостах усилена работа по выявлению нелегального оружия.



"Для того, чтобы усилить контрдиверсионную работу в обесточенных населенных пунктах, не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп боевиков, а также предупредить правонарушения с использованием оружия и взрывчатки, правоохранители будут осуществлять усиленные проверки на блокпостах и автодорогах области", - сообщает Нацполиция.



Ранее стало известно, что с 11 марта личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы в связи с осложнением ситуации на неоккупированной территории Луганской области.

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